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Школьники Москвы завоевали 72 диплома в финале Всероссийской олимпиады по литературе
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Школьники Москвы завоевали 72 диплома в финале Всероссийской олимпиады по литературе

Юлия Павлушова

Город

Ученики московских школ завоевали 72 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Из них 17 стали победителями, а 55 — призерами, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Финал олимпиады проходил в Международном детском центре «Артек» с 14 по 20 апреля. Он собрал школьников более чем из 70 регионов России. Абсолютным победителем среди девятиклассников стала Анна Юфрякова из Московской школы на Юго-Западе № 1543.

Ежегодно Всероссийскую олимпиаду проводят по 24 предметам в четыре этапа. Победители и призеры финала могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы предложил освободить от домашних заданий преуспевающих на уроках детей.

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