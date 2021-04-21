Мужчина напал с ножом на 13-летнюю школьницу в Щелкове

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Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

Неоднократно судимый 19-летний житель Балашихи отобрал телефон у 13-летней школьницы в Щелкове. Злоумышленника задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в лифте многоквартирного дома. Полицейские выяснили, что парень угрожал девочке ножом и требовал, чтобы она отдала ему мобильный телефон и сообщила пароль от гаджета. Получив желаемое, нападавший скрылся. Злоумышленника быстро нашли по записям с камер видеонаблюдения и задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее «ВМ» сообщала, что контролера избили в трамвае на юго-западе Москвы.

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