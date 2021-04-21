Москвичам рассказали, куда обращаться при подтоплениях

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Москвичам рекомендовали обращаться в центральную диспетчерскую службу Мосводостока в случае подтопления из-за непогоды.

Уточняется, что коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. Усиленные дежурства проводят в местах возможного скопления воды и возле объектов жизнеобеспечения города. Кроме того, в случае необходимости специалисты готовы предоставить источники аварийного питания.

Сообщить о подтоплениях москвичи могут не только в Мосводосток. Обратиться в управу района или в префектуру округа можно, если подтопление произошло возле дома. Также жители столицы могут подать жалобу через портал «Наш город» в специальной теме «Подтопление придомовой территории».

Подробнее ознакомиться со списком номеров спецслужб можно на официальном сайте мэра Москвы.

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