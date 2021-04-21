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Назван топ-3 женщин по знаку зодиака, которые становятся хорошими мамами
Фото: pexels.com / Polina Tankilevitch

Назван топ-3 женщин по знаку зодиака, которые становятся хорошими мамами

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи рассказали, женщины каких знаков зодиака становятся лучшими мамами. По утверждению экспертов, с этими женщинами дети растут счастливыми, а сами они очень хорошо справляются со своими обязанностями.

Так, отличными мамами, по мнению астрологов, являются женщины, рожденные под знаком Тельца. Они могут окружить ребенка заботой и при этом развить в нем сильную личность. Такие мамы разумны, терпеливы и готовы жертвовать личным временем ради помощи малышу. При этом они стараются воспитать в ребенке независимость и дать ему свободу.

Рыбы являются романтичными и творческими мамами. Они в первую очередь стремятся развить в ребенке талант, ищут в нем уникальность, которая в будущем выделит его из толпы. Эти мамы любят своих детей всей душой и способны вырастить в малыше развитую, сильную и открытую личность.

Представительницы знака Рак всецело отдают себя семье, а в ребенке видят смысл жизни. Материнство для них является главной миссией. Поэтому они часто могут перегибать палку в чрезмерной опеке. Таким мамам следует сдерживать свои порывы любви к ребенку, так как это может навредить им во время адаптации к взрослой жизни, сообщает Пятый канал.

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