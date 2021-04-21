Рейтинг организаций, занимающихся обслуживанием лифтов, создали в Подмосковье

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Первый рейтинг организаций, которые занимаются обслуживанием лифтов, появился в Московской области. Список был создан на основе обращений местных жителей. Как рассказал руководитель регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Антон Велиховский, эта рейтинговая система даст возможность оценить ситуацию с эксплуатацией подъемных механизмов.

Всего на территории области насчитывается порядка 53 тысяч лифтов. Их обслуживанием занимаются 137 компаний. С этим списком можно ознакомиться на сайте Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

— Параметры рейтинга лифтовых организаций достаточно простые — это число просроченных и основных жалоб к количеству единиц управляемых лифтов, — пояснил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

По его словам, должен быть организован четкий алгоритм повышения качества работы данных организаций. Поэтому он предложил давать месяц для того, чтобы организации приводили свою работу к общеобластному стандарту. А в тех случаях, когда этого происходить не будет, управляющие компании будут обязаны расторгнуть договоры с ними, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До 2022 года на территории региона планируется произвести замену свыше полутора тысяч лифтов.

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