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Столичные спасатели вытащили из слива застрявшего сфинкса
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Столичные спасатели вытащили из слива застрявшего сфинкса

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 77к1 Карта всех событий

Столичные спасатели вытащили из слива застрявшего сфинкса Ричарда. Об этом рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, по адресу Щелковское шоссе, дом 77, корпус 1. Москвичи обнаружили, что их кот Ричард застрял в сифоне водослива в ванной. Хозяева самостоятельно смогли снять сифон, но лапку кота освободить не удалось. Жители столицы вызвали спасателей, которые отвезли хозяев и их кота в ветеринарную клинику.

Уточняется, что лапка кота опухла, а сам сфинкс нервничал. Коту сделали наркоз, после чего спасатели сняли решетку сифона с помощью слесарного инструмента. Операция заняла 20 минут. Отмечается, что кот не пострадал, его лапка цела.

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