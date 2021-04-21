Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 77к1 Карта всех событий

Столичные спасатели вытащили из слива застрявшего сфинкса Ричарда. Об этом рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, по адресу Щелковское шоссе, дом 77, корпус 1. Москвичи обнаружили, что их кот Ричард застрял в сифоне водослива в ванной. Хозяева самостоятельно смогли снять сифон, но лапку кота освободить не удалось. Жители столицы вызвали спасателей, которые отвезли хозяев и их кота в ветеринарную клинику.

Уточняется, что лапка кота опухла, а сам сфинкс нервничал. Коту сделали наркоз, после чего спасатели сняли решетку сифона с помощью слесарного инструмента. Операция заняла 20 минут. Отмечается, что кот не пострадал, его лапка цела.

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