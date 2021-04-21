Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на юге и востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка салатовой линии
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Движение на юге и востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка салатовой линии

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица Карта всех событий

С 30 апреля по 24 мая движение на юге и востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка салатовой линии. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Участок от станции метро «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии закроют из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Для москвичей будут запущены компенсационные автобусы, из-за которых придется ограничить движение в районах Южнопортовый, Кузьминки, Текстильщики, Люблино, Печатники и Нижегородский.

Власти организуют 9,3 километра временных выделенных полос на Шарикоподшипниковской, Новоостаповской, Южнопортовой, Ставропольской и Люблинской улицах. Кроме того, полосы будут организованы на улицах Гурьянова, Полбина и Юных Ленинцев, а также в 1-м Южнопортовом проезде, Проектируемых проездах № 6053 и 2289, на Волгоградском проспекте. На данных участках также будут временно запрещены некоторые повороты и другие маневры.

Для автомобилистов будет запрещен проезд Шарикоподшипниковской, Курской и Батайской улицах, по Проектируемому проезду № 1423 и Северному тоннелю. Местным жителям также придется пользоваться альтернативными выездами из дворов, так как часть из них будет закрыта на Люблинской, Южнопортовой улицах и улице Юных Ленинцев.

Кроме того, на указанных улицах нельзя будет парковать автомобиль. Стоянка также будет запрещена на улице Трофимова, 1-й Дубровской улице и Краснодонской улице.

На Южнопортовой улице, в Спортивном проезде и на 11-й улице Текстильщиков ограничат движение по одной из полос дорог. Односторонним движение станет на участке Шарикоподшипниковской улицы, улице Кухмистерова, Кубинской и Ставропольской улицах, а также в Проектируемом проезде № 2289.

Читайте также: Реконструкцию развязки МКАД с Липецкой улицей выполнят за три года

транспортдорогадвижение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в