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Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица Карта всех событий

С 30 апреля по 24 мая движение на юге и востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка салатовой линии. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Участок от станции метро «Дубровка» до станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии закроют из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Для москвичей будут запущены компенсационные автобусы, из-за которых придется ограничить движение в районах Южнопортовый, Кузьминки, Текстильщики, Люблино, Печатники и Нижегородский.

Власти организуют 9,3 километра временных выделенных полос на Шарикоподшипниковской, Новоостаповской, Южнопортовой, Ставропольской и Люблинской улицах. Кроме того, полосы будут организованы на улицах Гурьянова, Полбина и Юных Ленинцев, а также в 1-м Южнопортовом проезде, Проектируемых проездах № 6053 и 2289, на Волгоградском проспекте. На данных участках также будут временно запрещены некоторые повороты и другие маневры.

Для автомобилистов будет запрещен проезд Шарикоподшипниковской, Курской и Батайской улицах, по Проектируемому проезду № 1423 и Северному тоннелю. Местным жителям также придется пользоваться альтернативными выездами из дворов, так как часть из них будет закрыта на Люблинской, Южнопортовой улицах и улице Юных Ленинцев.

Кроме того, на указанных улицах нельзя будет парковать автомобиль. Стоянка также будет запрещена на улице Трофимова, 1-й Дубровской улице и Краснодонской улице.

На Южнопортовой улице, в Спортивном проезде и на 11-й улице Текстильщиков ограничат движение по одной из полос дорог. Односторонним движение станет на участке Шарикоподшипниковской улицы, улице Кухмистерова, Кубинской и Ставропольской улицах, а также в Проектируемом проезде № 2289.

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