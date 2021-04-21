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Аллерголог-иммунолог поделилась советами, как бороться с аллергией на пыльцу
Фото: pixabay.com

Аллерголог-иммунолог поделилась советами, как бороться с аллергией на пыльцу

Елена Фролова

Здоровье

Способами борьбы с аллергией на пыльцу, которую также называют поллинозом, поделилась аллерголог-иммунолог детского клинического многопрофильного центра Подмосковья Марина Малиновская.

Сезон аллергии, как правило, наступает весной, когда появляются первые почки на деревьях и распускаются первые цветы. Сначала аллергиков начинают беспокоить ольха и орешник, а затем береза. За ней идут злаки и сорные травы.

Поллиноз может сопровождаться отеками век, насморком, сильным кожным зудом и слезотечением. Все это может продолжаться в течение нескольких месяцев. Как пояснила иммунолог, для борьбы с аллергией медики назначают пациенту аллерген-специфическую иммунотерапию. Так, человеку в маленьких дозах вводят аллерген для того, чтобы организм привык к нему. Желательно делать это до сезона цветения, то есть осенью или зимой, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— На следующий сезон после первого курса человек начинает чувствовать себя гораздо лучше. Длительность полного курса составляет от трех до пяти лет. Подчеркну, что терапия проводится по назначению лечащего врача, — добавила Марина Малиновская.

Она также посоветовала для облегчения сезона обострения ограничить свое пребывание на улице по утрам и в жаркую сухую погоду. Лучше всего носить солнцезащитные очки и закрытую одежду, а по возвращении домой сразу принимать душ. Третье правило, которому тоже стоит следовать, — проводить дома влажную уборку. Лучше всего делать это ежедневно с использованием воздухоочистителей.

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пыльцааллергияиммунология
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