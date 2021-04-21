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Движение на северо-западе Москвы затруднено после столкновения двух машин
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение на северо-западе Москвы затруднено после столкновения двух машин

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Пятницкое шоссе Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на северо-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел на Пятницком шоссе возле одноименной станции метро. В результате ДТП перекрыта одна полоса, также произошел разлив топлива.

Движение на северо-западе Москвы затруднено после столкновения двух машинФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение в сторону центра затруднено на 1,5 километра, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что лжеплемянник ограбил пенсионерку на 80 тысяч рублей.

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Пятницкое шоссезатруднения движенияДТП
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