«Начался фиброз»: Дава рассказал, зачем ему понадобилась операция

Фото: instagram/dava_m

Российский блогер и певец Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, признался, зачем ему пришлось лечь под нож хирурга. Оказалось, что причиной этому послужил недуг, который образовался на нервной почве.

— В какой-то момент в организме произошли гормональные изменения из-за стресса, нервов, недосыпа. И у меня на животе начался фиброз — это деформация внутренних жировых тканей. Убрать его можно было только хирургическим путем, так как диеты и другие методы тут бессильны, — рассказал Дава.

Как пишет StarHit, все медицинские вмешательства обошлись блогеру почти в миллион рублей. Отмечается, что рэпер похудел практические на 18 килограммов, пять из которых ушли из-за операции.

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