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Лукашенко планирует встретиться с Путиным 22 апреля
Фото: Администрация президента РФ

Лукашенко планирует встретиться с Путиным 22 апреля

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Отмечается, что лидеры двух стран на встрече в Москве обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы.

В Кремле в свою очередь заявили, что Путин и Лукашенко обсудят развитие партнерства и союзничества стран, а также взаимодействие в Союзном государстве, передает РИА Новости.

— В Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, — говорится в сообщении Кремля.

Уточняется, что президенты намерены обсудить широкий спектр вопросов развития отношений между Москвой и Минском.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путинвстреча
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