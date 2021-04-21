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Женщина напала на свою сестру с ножом на востоке Москвы
Фото: Pixabay / Fleimax

Женщина напала на свою сестру с ножом на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, улица Старый Гай Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили дело после того, как женщина напала на свою сестру на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Старый Гай. В ходе ссоры женщина ударила ножом свою сестру. Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшей первую помощь и вызвали ей бригаду медиков.

Подозреваемую задержали. Ведомство добавило, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что житель Химок почти четыре года насиловал свою падчерицу.

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