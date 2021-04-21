Женщина напала на свою сестру с ножом на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Старый Гай Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили дело после того, как женщина напала на свою сестру на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Старый Гай. В ходе ссоры женщина ударила ножом свою сестру. Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшей первую помощь и вызвали ей бригаду медиков.

Подозреваемую задержали. Ведомство добавило, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что житель Химок почти четыре года насиловал свою падчерицу.

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