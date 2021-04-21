Вирусолог оценил вероятность запуска авиасообщения с Италией для туристов

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Власти Италии собираются возобновить авиасообщение с Россией предстоящим летом. Полеты между странами были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. При этом пока сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше. Так считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов.

Ранее планы по запуску туристического сезона в Италии озвучил посол государства в Москве Паскуале Терраччано. Вместе с тем он не смог точно сказать, будет ли страна открыта в День республики, а именно 2 июня.

По мнению профессора-вирусолога Александра Чепурнова, в данном случае лучше не делать никаких прогнозов. Он также напомнил о ситуации, которая сложилась в Турции, отмечает Nation News.

— Сложно дать точный прогноз ситуации в Европе. Все мы видели, что случилось с Турцией. Сначала ее открыли, потом закрыли. В результате и туроператоры, и люди оказались в накладе, — пояснил эксперт.

По мнению вирусолога, спад заболеваемости должен начаться в середине мая, а лето, как и в прошлом году, будет спокойным. Дальнейшая ситуация будет зависеть от вакцинации.

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