Стало известно, как проводится обработка природных территорий от клещей

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Майские праздники у большинства россиян ассоциируются с походами на природу, шашлыками и вечерами возле костра. Однако в это время просыпаются различные насекомые, укусы которых могут быть смертельно опасными для человека.

Например, рискованной может стать встреча с клещами. Как в этом году будут обрабатывать природные территории от этих насекомых, рассказали в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге.

Так, многие годы специалисты используют метод акарицидной обработки мест обитания клещей. В первую очередь данные виды работ проводят против двух основных инфекций — энцефалита и боррелиоза. Помимо клещей, их распространяют малярийные комары. Борьба с последними уже ведется. Например, специалисты организуют ларвицидную обработку водоемов от комаров.

Клещи, как правило, обитают в участках густого подлеска в смешанных лесах и многолетней лесной подстилке в почве, отмечают «Невские новости». Уточняется, что обработка природных территорий от вредоносных насекомых проводится в несколько этапов. Сначала эксперты проводят анализ и обследуют зеленые зоны, выясняя особенности расселения клещей. Потом, учитывая полученные данные, проводится обработка. Вместе с этим составляется план работ по уничтожению насекомых. После этого специалисты обрабатывают территории выбранными растворами.

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