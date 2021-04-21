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Оксана Самойлова показала, что с ней сделала семейная жизнь
Фото: instagram/samoylovaoxana

Оксана Самойлова показала, что с ней сделала семейная жизнь

Никита Абрамов

Звезды

Российская модель Оксана Самойлова опубликовала видео в своем микроблоге. На кадрах ролика она показала, что с ней сделала семейная жизнь.

— Будьте бдительны! Это происходит с каждой, — подписала видео Оксана.

На кадрах она предстала перед подписчиками в различных бытовых ситуациях. За ролик Самойлова успела попозировать со шваброй, посидеть с детьми, поваляться на диване и подурачиться.

Поклонники с теплотой встретили публикацию.

«Все мы немного Оксана Самойлова»; «Настоящая женщина такая и должна быть»; «А мне и так, и так нравится»; «Оксана, ты лучшая! Что с пучком на голове и в халате, что в таком шикарном образе!» — написали фолловеры под постом в Instagram-аккаунте Самойловой.

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