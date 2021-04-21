Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В РАН рассказали о самых востребованных профессиях будущего
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В РАН рассказали о самых востребованных профессиях будущего

Виктория Родимкина

Рынок труда

Ученые посоветовали выбирать профессии в смежных областях, чтобы стать преуспевающим в будущем. Об этом рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.

По ее словам, наиболее востребованными будут естественно-научные специальности.

— Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи, — сказала специалист.

Ирина Донник пояснила, что на сегодняшний день в стране ощущается дефицит около ста тысяч сотрудников сферы IT, а через десять лет это число может вырасти до миллиона.

Помимо этого, вице-президент РАН уточнила, что, несмотря на свою значимость, профессии будущего не станут массовыми. Она добавила, что будущее за хорошим базовым профессиональным образованием.

Специалисты в разных областях чаще всего предпочитают работать в крупных городах, однако их работа необходима и в регионах, подчеркнула Ирина Донник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Читайте также: Россияне заявили, что проще всего стать директором кафе или ресторана

Российская академия наук (РАН)профессиибудущее
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в