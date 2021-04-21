В РАН рассказали о самых востребованных профессиях будущего
Ученые посоветовали выбирать профессии в смежных областях, чтобы стать преуспевающим в будущем. Об этом рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.
По ее словам, наиболее востребованными будут естественно-научные специальности.
— Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи, — сказала специалист.
Ирина Донник пояснила, что на сегодняшний день в стране ощущается дефицит около ста тысяч сотрудников сферы IT, а через десять лет это число может вырасти до миллиона.
Помимо этого, вице-президент РАН уточнила, что, несмотря на свою значимость, профессии будущего не станут массовыми. Она добавила, что будущее за хорошим базовым профессиональным образованием.
Специалисты в разных областях чаще всего предпочитают работать в крупных городах, однако их работа необходима и в регионах, подчеркнула Ирина Донник в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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