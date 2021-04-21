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МВД продлит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России
Фото: exp.mos.ru

МВД продлит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России

Виктория Родимкина

Общество

Министерство внутренних дел (МВД) России порекомендовало иностранцам, которые незаконно находятся на территории страны, обратиться в ведомство, чтобы продлить сроки временного пребывания. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в среду, 21 апреля.

По его словам, граждане, которые находятся в России незаконно, имеют возможность урегулировать эту ситуацию без применения предусмотренных в таком случае санкций.

—Лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории РФ, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения, — цитирует Владимира Колокольцева ТАСС.

Ранее замглавы МВД России Александр Горовой предостерег нелегальных мигрантов от возможности выдворения из РФ. Он отметил, что в случае, если число мигрантов в стране не будет снижено до 15 июня, в отношении них могут применить меры, вплоть до выдворения из России.

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