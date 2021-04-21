Стало известно, сколько российских спутников находится на орбите Земли

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На орбите Земли находится 162 российских спутника. Об этом в среду, 21 апреля, рассказал генеральный директор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» Николай Тестоедов.

— Две трети орбитальной группировки России, а точнее 102 спутника из 162 — производства нашего сибирского предприятия, — уточнил Тестоедов.

В декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в российской гражданской группировке насчитывается 96 спутников, находящихся на орбите. Также он отметил, что у России присутствуют спутники военного назначения, пишет РИА Новости.

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