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Около 80 километров КАД отремонтируют весной и летом 2021 года
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Около 80 километров КАД отремонтируют весной и летом 2021 года

Елена Фролова

Транспорт

Дорожные рабочие проведут ремонт 44 участков Кольцовой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга. Их общая протяженность составляет порядка 80 километров. Южные и восточные участки автодороги планируется привести в порядок за весенне-летний период.

Согласно информации пресс-службы Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-запад», помимо этого, специалисты заменят 14 деформационных швов на искусственных сооружениях. Во время работ используются высокотехнологичные материалы.

— Как и ранее, на КАД при ремонте используется щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-19, запроектированный объемным методом, — объяснили в учреждении.

В составе данного материала — щебень, обладающий самыми высокими показателями устойчивости к износу, а также эффективные стабилизирующие и адгезионные добавки, отмечают «Невские новости».

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ремонтСанкт-ПетербургКАД
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