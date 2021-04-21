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Более 150 рейдов провели в Москве в рамках месячника пожарной безопасности
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 150 рейдов провели в Москве в рамках месячника пожарной безопасности

Кирилл Николаев

Город

За первую неделю месячника пожарной безопасности в столице провели более 150 профилактических рейдов и свыше 2000 встреч с жителями. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

В этом году мероприятия проходят в каждом районе столицы. Инспекторы проводят уроки ОБЖ, онлайн-уроки со школьниками и мастер-классы по безопасному использованию огнетушителей и правильному обращению с огнем. Также для школьников проходят онлайн-занятия. Особое внимание уделяется вопросам безопасного приготовления пищи, использования электроприборов и алгоритма действий в условиях возникновения пожара.

В МЧС подчеркнули, что в ближайшее время в социальных сетях будет запущен челлендж. Участники должны будут креативно рассказать о правилах пожарной безопасности в быту.

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