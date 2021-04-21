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Евгений Попов: Необходимо в 10 раз увеличить штрафы за нарушение экологических норм
Фото: Мария Попова

Евгений Попов: Необходимо в 10 раз увеличить штрафы за нарушение экологических норм

Василий Плиткин

Общество

Журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов считает, что необходимо ужесточить наказание за нарушение экологических норм. Об этом он заявил, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

Глава государства заявил о необходимости ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии.

— Считаю, что вопросы экологии сегодня приобретают особую актуальность, - отметил журналист. – К сожалению, предприятия достаточно часто нарушают экологические нормы, в том числе несанкционированно сбрасывая мусор. Поэтому предлагаю включить в механизм расширенной ответственности увеличение в 10 раз штрафов за нарушение экологических норм.

Тележурналист отметил, что состояние экологии влияет на здоровье и качество жизни каждого жителя планеты. Степень загрязнения атмосферы в крупных городах страны и в частности в Москве, по его словам, демонстрирует тревожную тенденцию.

Именно реализация принципа «загрязнитель платит», необходимость которого подчеркнул президент в послании Федеральному собранию, заставит задуматься злостных нарушителей, считает Евгений Попов.

Экологияэкологические проблемыпослание
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