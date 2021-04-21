Евгений Попов: Необходимо в 10 раз увеличить штрафы за нарушение экологических норм

Фото: Мария Попова

Журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов считает, что необходимо ужесточить наказание за нарушение экологических норм. Об этом он заявил, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

Глава государства заявил о необходимости ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии.

— Считаю, что вопросы экологии сегодня приобретают особую актуальность, - отметил журналист. – К сожалению, предприятия достаточно часто нарушают экологические нормы, в том числе несанкционированно сбрасывая мусор. Поэтому предлагаю включить в механизм расширенной ответственности увеличение в 10 раз штрафов за нарушение экологических норм.

Тележурналист отметил, что состояние экологии влияет на здоровье и качество жизни каждого жителя планеты. Степень загрязнения атмосферы в крупных городах страны и в частности в Москве, по его словам, демонстрирует тревожную тенденцию.

Именно реализация принципа «загрязнитель платит», необходимость которого подчеркнул президент в послании Федеральному собранию, заставит задуматься злостных нарушителей, считает Евгений Попов.