Артистка Ирина Моисеева скончалась в возрасте 96 лет

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Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева скончалась в возрасте 96 лет. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

— Двадцать первого апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева, — говорится в сообщении.

Прощание с Моисеевой пройдет в субботу, 24 апреля, в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Отмечается, что в трудовой книжке артистки была всего одна запись: 1941 год — 2021 год — Государственный академический ансамбль народного танца.

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Ирины Моисеевой, отметив огромный вклад артистки в развитие отечественной школы народного танца, пишет РИА Новости.