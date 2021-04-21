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Оскорбительные фразы можно будет скрывать в Instagram
Фото: Pexels

Оскорбительные фразы можно будет скрывать в Instagram

Никита Абрамов

Технологии

В Instagram появится новая функция, благодаря которой можно будет скрывать оскорбительные сообщения. Функцию можно будет включить по желанию.

— Этот инструмент ориентирован на запросы в личные сообщения, потому что именно здесь люди обычно получают оскорбительные сообщения, — говорится в блоге Instagram.

В социальной сети отметили, что фильтр будет работать точно так же, как в комментариях под публикациями. В компании уточнили, что данную функцию уже внедрили в некоторых странах, а в ближайшее время инструмент станет доступен всем пользователям.

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