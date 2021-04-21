«Роскошна!»: поклонники восхитились фотографией Виктории Дайнеко

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала новую фотографию в своем микроблоге. На снимке звезда предстала перед поклонниками в иссиня-черном пиджаке, надетом поверх темно-синего платья.

— Быть собой здесь и сейчас, — подписала пост Виктория.

Подписчики с восторгом отнеслись к фотографии.

«Ого! Роскошна!»; «Дайнеко топ!»; «Ну что за шикарная красотка»; «Лапуля»; «Красотуля», — написали поклонники в комментариях под постом Дайнеко в ее Instagram-аккаунте.

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