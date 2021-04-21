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«Серьезный молодой человек»: Топалов опубликовал фотографию с сыном
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

«Серьезный молодой человек»: Топалов опубликовал фотографию с сыном

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Влад Топалов опубликовал фотографию со своим сыном Майклом. Под постом артист решил порассуждать на религиозные и научные темы.

Топалов написал длинный пост, в котором рассказал, как ученый Альберт Эйнштейн отвечал на вопрос нью-йоркской школьницы: «молятся ли ученые богу?».

— Крутого дня, несмотря на погоду, — написал в заключение певец.

Поклонники с умилением отреагировали на публикацию артиста.

«Очень серьезный молодой человек Майкл»; «Такое фото интересное»; «Мишаня — прелесть! Такой взрослый!»; «Этот малыш просто чудо»; «Сынок на Регину похож!», — написали фолловеры в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Топалова.

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