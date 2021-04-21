Около 80 машинистов ЦППК получили документы нового образца

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Почти 80 машинистов АО «Центральная ППК» получили свидетельства на управление электропоездом нового образца.

— 76 машинистов ЦППК получили свидетельства на управление электропоездом нового образца, — сообщили в пресс-службе компании.

Также в пресс-службе добавили, что до конца 2021 года еще 250 сотрудников компании должны пройти тестирование.

— С начала 2021 года шесть групп машинистов успешно сдали экзамены в Ространснадзоре и получили свидетельства на управление электропоездом нового образца. Инспекторы транспортного ведомства тестировали машинистов на знание правил технической эксплуатации железных дорог. В ходе экзамена кандидаты продемонстрировали хорошее знание отраслевых нормативных документов, в том числе по охране и условиям труда, — говорится в сообщении.

Напомним, что осенью 2019 года Министерство транспорта РФ подписало приказ, согласно которому с 23 января 2020 года новые свидетельства на право управления локомотивом государственного образца выдаются Ространснадзором. Свидетельства, которые были выданы раннее, продолжают действовать.

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