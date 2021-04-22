«Броски первоклассников на расстояние»: Галкин показал, как развлекает детей в бассейне

Фото: instagram/maxgalkinru

Актер и шоумен Максим Галкин опубликовал еще одну видеозапись, посвященную отдыху с детьми.

В ролике, опубликованном в Instagram, Галкин показывает, как развлекает Гарика и Лизу в бассейне. Актер приподнимает сына и помогает ему сделать прыжок в воду. Затем Галкин играет с детьми в «ручной серфинг», поддерживая руками мини-доски, на которых балансируют Гарик и Лиза.

Подписчики Галкина восторженно отозвались о «водном фитнесе» семьи. Многие отметили, что шоумен — замечательный отец, который дарит своим сыну и дочери счастливое детство.

Ранее Галкин умилил поклонников снимком в окружении детей.

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