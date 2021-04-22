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Стало известно, где россияне планируют провести летний отпуск
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Стало известно, где россияне планируют провести летний отпуск

Татьяна Плотникова

Туризм

Россияне чаще всего планируют провести летний отпуск в родной стране. Об этом свидетельствует исследование сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Судя по поисковым запросам, планируя отпуск с июня по август, 80,1 процента клиентов сервиса интересуются рейсами по России, остальные думают об отпуске за границей.

Среди городов наибольшей популярность пользуется Сочи (16,8 процента), Симферополь (14,3 процента), Москва (8,8 процента), Санкт-Петербург (8,3 процента), Анапа (7,8 процента), Краснодар (4,4 процента), Калининград (4,2 процента), Геленджик (2,8 процента), Минеральные Воды (2,3 процента) и Махачкала (1,8 процента).

Лидерами по популярности среди зарубежных направлений оказались Турция (7,74 процента), Армения (5,9 процента), Кипр (5,4 процента), Грузия (5,1 процента), Греция (4,8 процента), Италия (3,2 процента), Египет (3,1 процента), США (2,8 процента), ОАЭ (2,7 процента) и Сербия (два процента), сообщает RT.

Ранее эксперт объяснила, почему не снижается спрос на отдых в Крыму.

Читайте также: Россиянам предложили обменять поездку в Турцию на путешествие внутри страны

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