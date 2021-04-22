Роскачество назвало самые качественные пылесосы

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Эксперты Роскачества протестировали 53 модели пылесосов 14 брендов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Исследование проводилось на моделях стоимостью от 3780 до 46 900 рублей. Согласно проверке, цена и год выпуска никак не влияют на качество устройства. Пылесосы оценивались по показателям в пяти группах: производительность, удобство, эффективность фильтрации пыли, энергопотребление и уровень шума, прочность и выносливость.

Лучшим пылесосом, по мнению Роскачества, является Miele Complete C3 Cat&Dog Powerline SGEF3. Он набрал максимальное количество баллов в общем рейтинге.

Лидером среди бюджетных марок оказался пылесос Tefal TW6856EA. В данной категории оценивались устройства стоимостью до 10 тысяч рублей. Также пылесосы с мешками для пыли набрали больше баллов от экспертов Роскачества. Однако мешки необходимо обновлять, в отличие от контейнеров. Лучшей моделью среди последних оказался Tefal TW4855EA.

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