Терапевт Романенко перечислила лучшие способы профилактики гипертонии

Осмотр техники в ЦАО префектом Говердовским / Фото: NECHAEVA

Терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала, что начальный этап гипертонии, когда уровень артериального давления не поднимается выше отметки 140/90, лечится не медикаментами, а изменением образа жизни.

В качестве профилактических мер специалист назвала снижение веса, изменение пищевых привычек и уменьшение соли в рационе. Кроме того, человеку, стакнувшемуся с повышенным давлением, следует соблюдать режим дня, больше отдыхать и не изнурять себя физическими нагрузками.

— Всего этого зачастую достаточно, чтобы перевести первую стадию артериальной гипертонии в нулевую стадию, к нормальным цифрам, — цитирует Романенко «Москва 24».

Она отметила, что хорошим средством в борьбе с гипертонией является ходьба. Этот вид нагрузки тренирует сердечную мышцу, а также помогает избавиться от лишних килограммов. Врач порекомендовала уделять ходьбе не менее часа ежедневно.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский перечислил основные причины гипертонии у молодых людей, а также рассказал, как часто у них встречается подобная патология.

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