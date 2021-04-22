Москва передала Вашингтону список дипломатов США, которые должны покинуть РФ

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Москва передала Вашингтону список дипломатов США, которые должны покинуть территорию России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 22 апреля, в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Россия высылает из страны десять американских дипломатов в ответ на высылку такого же числа российских дипломатов из США.

— Вчера был передан список в виде дипломатической ноты американской стороне с перечислением тех дипломатов, которые должны покинуть территорию нашей страны, — отметила Захарова.

По ее словам, политика России не изменилась, в отношении дипломатов США будут приняты ответные меры.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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