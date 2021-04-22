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Москва передала Вашингтону список дипломатов США, которые должны покинуть РФ
Фото: flickr.com / Karsun Designs

Москва передала Вашингтону список дипломатов США, которые должны покинуть РФ

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Москва передала Вашингтону список дипломатов США, которые должны покинуть территорию России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 22 апреля, в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Россия высылает из страны десять американских дипломатов в ответ на высылку такого же числа российских дипломатов из США.

— Вчера был передан список в виде дипломатической ноты американской стороне с перечислением тех дипломатов, которые должны покинуть территорию нашей страны, — отметила Захарова.

По ее словам, политика России не изменилась, в отношении дипломатов США будут приняты ответные меры.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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дипломатыМария ЗахароваСША
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