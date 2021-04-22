Названы знаки зодиака, которые легко выходят из себя

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Характер и темперамент человека формируются не только под влиянием воспитания, но и благодаря звездам. Астрологи составили рейтинг, в который вошли пять самых агрессивных знаков зодиака.

Скорпион

Эксперты утверждают, что у каждого представителя данного знака зодиака есть свое «острое жало». С его помощью они могут легко уничтожать соперника. Некоторые даже могут применять грубую физическую силу. Скорпионы не терпят, когда кто-либо задевает их самолюбие, а также указывает на их слабые стороны. В ответ на это они становятся жесткими и агрессивными. Люди, появившиеся на свет под знаком Скорпиона, отличаются упрямством. Они могут спорить даже тогда, когда для этого нет повода. В случае своей неправоты они все будут отстаивать собственную правду.

Близнецы

С представителями данного знака зодиака лучше не вступать в спор. Они умело найдут контраргументы почти на все выпады в их сторону. У Близнецов взрывной нрав. Если у них нет настроения, то любая мелочь может вывести их из себя. Сами того не желая, в этот момент они могут расстроить или обидеть близких. Рядом с разгневанными Близнецами достаточно тяжело находиться даже на физическом уровне. Благодаря своей эмоциональности представители этого знака могут раздуть из мухи слона, либо додумать что-то и на это обидеться.

Стрелец

Представители этого знака не так агрессивны, как эмоциональны. Бывает, что эмоции берут верх над разумом. В этот момент они могут сказать что-то, не подумав, чем сильно обижают близких. Позже они, конечно, будут переживать о содеянном. Скорпионы любят накручивать себя. Они придают важность любой мелочи. При этом данный знак зодиака всегда видит свою цель и готов к ней идти, преодолевая все препятствия. Особенно целеустремленными и в какой-то мере агрессивными они становятся, когда что-либо угрожает их семье и друзьям. Стрельцы не боятся говорить правду в лицо человеку и всегда пытаются разъяснить все возникшие недоразумения, отмечает Newinform.

Рак

Рожденные под знаком Рака все принимают близко к сердцу. При этом чаще всего они не идут на разборки открыто. Обычно они скрывают свою обиду или ищут оправдания обидчику. При этом все их эмоции, в том числе и злость, всегда видны на их лице. Все сразу понимают, что на душе у Рака. Представители данного знака упиваются собственными эмоциями, и остановить их почти невозможно. Поэтому после серьезного конфликта с Раками можно раз и навсегда выйти из их ближайшего окружения. У них есть так называемая черта невозврата, перейдя которую можно попасть в немилость. Однако Раки могут проявлять и мудрость. Они понимают, когда можно высказываться, а когда свое мнение лучше оставить при себе. Помимо этого, представители данного знака являются хорошими советчиками.

Лев

Эти люди славятся своим умением быстро выходить из себя, терять самообладание, если происходит что-то, чего они не планировали. Львам практически невозможно навязать свою точку зрения, которая противоречит их убеждениям. Они будут ругаться и спорить даже с близкими, отстаивая то, во что верят. Однако этот знак зодиака не склонен таить обиду внутри себя. Кстати, не все выпады в свою сторону они будут принимать близко к сердцу. Львы легко отпускают из своей жизни людей, если их взгляды перестают совпадать. При этом с представителями этого знака легко разговаривать, они прекрасно умеют слушать, а также принимать во внимание замечания других.

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