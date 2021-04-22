Более 300 стекол разбили вандалы в электричках Москвы и области за 2021 год

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В электричках Московской железной дороги (МЖД) за первый квартал этого года разбили 324 стекла. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 22 апреля.

— В I квартале 2021 года на Московской железной дороге зарегистрировано 76 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на 16,5 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. С начала года в электропоездах было разбито 324 стекла, затраты на остекление составили 850 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

На восстановление ручек тамбуров, стеновых панелей и электрошкафов потрачено 1,8 миллиона рублей. Починка сидений обошлась МЖД еще в 1,3 миллиона рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что ЦППК и МЖД подготовят 450 электропоездов и 90 «Ласточек» к лету.

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