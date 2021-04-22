Косметолог дала три совета по восстановлению кожи лица после зимы

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Кожа лица после зимы и длительных холодов часто становится тусклой, обезвоженной и чувствительной. В этот период она нуждается в особенном уходе. Подробно об этом рассказала врач косметолог-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

По ее мнению, для начала нужно восстановить гидролипидный баланс кожи.

— Кожу нужно правильно очищать от пыли, косметики и грязи. Для этого можно использовать мягкие очищающие средства, например, молочко или мицеллярную воду, — пояснила эксперт.

При этом для более глубокого очищения она посоветовала выбирать пенки, муссы или гели для умывания. Все это поможет подготовить кожу к нанесению питательного крема или сыворотки. Кроме того, после зимы часто возникают такие проблемы, как шелушение и закупоренные поры. Для того чтобы избавиться от них, нужно использовать легкий пилинг, скрабы или гоммаж. Однако это нельзя делать чаще двух раз в неделю.

Следующий шаг для поддержания красоты кожи – питание и увлажнение. Для этого необходимо выбирать активные увлажняющие сыворотки, питательные маски и крема.

— Весной и летом по утрам нужно использовать увлажняющие и витаминные крема, а по вечерам — питательные. Крем должен подходить под тип кожи с учетом индивидуальных особенностей, — объяснила Екатерина Пащенко.

По мнению эксперта, «пробудить» кожу после зимы поможет врач-косметолог. Он подберет нужную косметику для ухода за кожей и проведет очищающие процедуры, отмечает РИАМО. Как пояснила косметолог, на состояние кожи также влияет рацион питания. Организму требуется достаточное количество минералов и витаминов.

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