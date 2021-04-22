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Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково МЖД
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково МЖД

Иван Юминов

Город
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Внуково Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 22 апреля, открыл после реконструкции станцию Внуково, которая станет пригородным вокзалом Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

— Мы продолжаем работу на Киевском направлении железной дороги и по соединению с Горьковским направлением. Это, пожалуй, из всех МЦД-4 самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект. Мы уже строим его года три–четыре, наверное, интенсивно, — рассказал мэр.

МЦД-4 позволит соединить все основные вокзалы города: Ленинградский, Казанский, Ярославский, Курский, Белорусский, Савеловский и Рижский. В этом году, по словам главы города, в Москве будут построены семь вокзалов.

Станция Внуково располагается в поселении Внуковском — между станциями Лесной городок и Мичуринец, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что на остановочном пункте Вялки откроют новую платформу.

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ВнуковоМЖДСергей Собянин
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