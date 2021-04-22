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Дом на Садовой-Сухаревской улице в Москве капитально отремонтируют
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Дом на Садовой-Сухаревской улице в Москве капитально отремонтируют

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Садовая-Сухаревская улица, 13/15 Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в кирпичном жилом доме в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосэкспертизы в четверг, 22 апреля.

— В подъездах специалисты выполнят выправку металлических ограждений лестничной клетки, затем окрасят их и установят новые поручни. Выполнят укладку покрытия полов, обновление потолков, окраску стен и замену входных дверей, — рассказала руководитель ведомства Анна Яковлева.

Здание располагается по адресу улица Садовая-Сухаревская, дом 13/15. Отмечается, что рабочие отремонтируют чердак и кровлю здания, а также полностью заменят ствол мусоропровода, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что более 90 фасадов жилых домов обновят на юго-западе Москвы.

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центр МосквыкапремонтМосгосэкспертиза
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