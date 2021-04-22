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Посвященная советскому искусству выставка откроется в Москве
Фото: пресс-служба РОСИЗО

Посвященная советскому искусству выставка откроется в Москве

Ольга Маркова

Культура

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» представит в Центральном выставочном зале Союза художников России выставку «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927–1987».

Свое начало экспозиция берет в архиве «РОСИЗО», где сохранены произведения художников — основы выставки «Индустрия социализма». В коллекции собраны неординарные произведения искусства, как опережающие время, так и курьезные.

Выставка показывает неоднозначность соцреализма и официального искусства. Экспозиция строится по хронологии и структурирована по темам: «Вожди и мифы», «Индустрия социализма», «Советская женщина», «Война и память», «Союз Республик. Новая этнография — новая экзотика», «Город vs деревня».

Посетители увидят 220 произведений живописи и скульптуры, которые представлены не только центром «РОСИЗО», но и Третьяковской галереей, Русским музеем, Историческим музеем, Музеем современной истории России.

В «заключительном слове выставки» представлен специальный проект с участием современных художников Павла Отдельнова, Егора Кошелева, Марии Сафроновой и Владимира Потапова.

Посетители выставки смогут принять участие в большой образовательной программе, которая включает кинопоказы советского кино, а также в параллельной программе в павильоне «Книги» на ВДНХ.

Выставка открыта с 27 апреля до 6 июня, сообщает пресс-служба «РОСИЗО».

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