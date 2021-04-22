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«Выпивать не обязательно»: Волочкова рассказала, как отметит Пасху на Мальдивах
Фото: instagram/volochkova_art

«Выпивать не обязательно»: Волочкова рассказала, как отметит Пасху на Мальдивах

Юлия Евграфова

Общество

Известная российская балерина вскоре отправится на отдых с любимым человеком, где и встретит самый главный христианский праздник. В этом году она впервые отметит Пасху за границей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала сама Анастасия Волочкова.

— Буду на Мальдивах в это время, там и отмечу. Пасха на Мальдивах — это совершенно незатратное мероприятие. Наверно из дома куличик повезем со свечечкой церковной и сделаем такой прекрасный день себе. Пасху, конечно, отмечаем каждый год, это такие традиции, которых нужно придерживаться и с уважением относиться. Сходить в храм, поставить на стол куличи, яйца. Я вот до отлета схожу в церковь обязательно, — отметила танцовщица.

По словам Волочковой, праздники — это, в первую очередь, возможность провести время с любимым человеком, родными и друзьями. При этом, считает звезда, чтобы отметить какое-то празднество, выпивать не обязательно.

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Анастасия ВолочковаМальдивыПасха
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