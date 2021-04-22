Автоэксперт перечислил марки авто, которые отлично подойдут дачникам

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Автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил марки автомобилей, которые больше всего подходят для поездок на дачу.

— Самой удобной машиной для таких случаев станет Renault Largus, то есть Renault Logan с кузовом универсал. Этот автомобиль станет незаменимым для дачника. Я такой купил для своего папы. Он оттуда убрал заднее сиденье. В результате получался огромный «грузовик», — рассказал эксперт.

По его словам, при выборе авто для данных целей нужно учитывать несколько факторов, например, объем перевозимого груза, а также доступность дачного участка, отмечает «Радио 1».

— Если возле вашей дачи чаще всего грязевая дорога, то монопривод уже не годится, потому что туда просто не добраться. Поэтому в данном случае самой подходящей машиной станет «Нива», особенно, если путь к огороду практически без дорог, — подчеркнул Вячеслав Субботин.

Кроме того, он посоветовал такие марки, как Renault Duster и Hyundai Creta. По мнению эксперта, эти кроссоверы считаются одними из самых доступных по цене. Вместе с тем специалист добавил, что отечественная «Нива» достойно смотрится на фоне двух популярных зарубежных авто. Также для поездок на дачу подойдут автомобили подороже – Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4. А тем, у кого бюджет ограничен, Вячеслав Субботин посоветовал самый дешевый вариант – Lada Granta.

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