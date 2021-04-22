Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московские промышленники смогут получить льготные займы по упрощенной процедуре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Московские промышленники смогут получить льготные займы по упрощенной процедуре

Иван Юминов

Город

Столичные промышленные предприятия смогут получать льготные займы по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики в четверг, 22 апреля.

— Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, которое упростит предоставление продуктов фонда клиентам московского банка и сократит срок рассмотрения заявок в фонде на получение льготных займов, а также снизит количество необходимых для этого документов, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такие займы являются одной из мер прямой финансовой поддержки предприятий городскими властями. Компании могут получить займ в размере от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от двух-четырех процентов. Общая сумма оказанной поддержки с 2017 года превысила два миллиарда рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что первый акселератор для представителей индустрии красоты открыли в Москве.

Читайте также: Почти 200 компаний Москвы получили помощь по подбору покупателей за рубежом

промышленникиВладимир Ефимовльготное кредитование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Все мнения
О проекте
Читайте нас в