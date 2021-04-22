Московские промышленники смогут получить льготные займы по упрощенной процедуре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные промышленные предприятия смогут получать льготные займы по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики в четверг, 22 апреля.

— Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал двустороннее соглашение со Сбербанком, которое упростит предоставление продуктов фонда клиентам московского банка и сократит срок рассмотрения заявок в фонде на получение льготных займов, а также снизит количество необходимых для этого документов, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такие займы являются одной из мер прямой финансовой поддержки предприятий городскими властями. Компании могут получить займ в размере от 10 до 300 миллионов рублей по ставке от двух-четырех процентов. Общая сумма оказанной поддержки с 2017 года превысила два миллиарда рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что первый акселератор для представителей индустрии красоты открыли в Москве.

Читайте также: Почти 200 компаний Москвы получили помощь по подбору покупателей за рубежом