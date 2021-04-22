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Сериал «Как я встретил вашу маму» получит продолжение
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму»

Сериал «Как я встретил вашу маму» получит продолжение

Анастасия Колоскова

Кино

У популярного американского сериала «Как я встретил вашу маму» появится сиквел под названием «Как я встретила вашего папу». Известно, что главную героиню нового комедийного проекта по имени Софи исполнит Хилари Дафф.

Согласно сюжету, в ближайшем будущем она рассказывает своему сыну историю знакомства с его отцом в 2021 году, в эпоху приложений для знакомств и безграничных технических возможностей.

Остается неясным, будет ли сиквел как-то связан с оригиналом.

Продюсерами и сценаристами сериала станут Исаак Аптакер и Элизабет Бергер. В создании сиквела примут участие также Крейг Томас и Картер Бейз, которые работали над проектом «Как я встретил вашу маму», сообщает издание Variety.

Ранее стала известна дата выхода продолжения фильма «Аббатство Даунтон».

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