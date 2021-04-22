Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Теплый циклон и холодный фронт. Как изменится погода на следующей неделе
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Теплый циклон и холодный фронт. Как изменится погода на следующей неделе

Юлия Евграфова

Общество

С 26 апреля установится достаточно прохладная погода с дождями и заморозками в утренние часы. К концу следующей недели погода немного изменится, но уже 1 мая в столицу снова вернется холодный циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Первая половина следующей недели будет холодной, облачной с прояснениями и небольшими осадками преимущественно в виде дождя. Также ожидаются ночные заморозки, днем будет плюс 8–11 градусов. Немного теплее станет в четверг и пятницу. В четверг ожидаются небольшие дожди с дневной температурой около плюс 12–14 градусов. В пятницу временами дожди, их станет больше ближе к вечеру, с дневной температурой плюс 14–16 градусов, — пояснил эксперт.

По словам метеоролога, погода в первый день последнего месяца весны будет холодной.

— Если в четверг и пятницу мы проведем в теплой части циклона, то 1 мая нас ждет прохождение холодного атмосферного фронта, — заключил специалист.

Он также добавил, что в этот день прогнозируются дожди ливневого характера местами с мокрым снегом, днем воздух прогреется до плюс 5–9 градусов, также будет ветрено. А вот 2 мая, по мнению Леуса, вероятность осадков невелика, но температура мало изменится — ожидается плюс 5–10 градусов.

Читайте также: Шашлыкам быть? Какая погода ждет москвичей на 1 Мая и Пасху

погода в Москвепохолодание в столицеапрель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в