Теплый циклон и холодный фронт. Как изменится погода на следующей неделе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С 26 апреля установится достаточно прохладная погода с дождями и заморозками в утренние часы. К концу следующей недели погода немного изменится, но уже 1 мая в столицу снова вернется холодный циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Первая половина следующей недели будет холодной, облачной с прояснениями и небольшими осадками преимущественно в виде дождя. Также ожидаются ночные заморозки, днем будет плюс 8–11 градусов. Немного теплее станет в четверг и пятницу. В четверг ожидаются небольшие дожди с дневной температурой около плюс 12–14 градусов. В пятницу временами дожди, их станет больше ближе к вечеру, с дневной температурой плюс 14–16 градусов, — пояснил эксперт.

По словам метеоролога, погода в первый день последнего месяца весны будет холодной.

— Если в четверг и пятницу мы проведем в теплой части циклона, то 1 мая нас ждет прохождение холодного атмосферного фронта, — заключил специалист.

Он также добавил, что в этот день прогнозируются дожди ливневого характера местами с мокрым снегом, днем воздух прогреется до плюс 5–9 градусов, также будет ветрено. А вот 2 мая, по мнению Леуса, вероятность осадков невелика, но температура мало изменится — ожидается плюс 5–10 градусов.

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