Валидаторы заработали на 13 остановках Казанского направления МЖД

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Валидаторы заработали на 13 остановках Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Благодаря установке валидаторов пассажиры смогут приобретать билеты в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Электронная продажа билетов теперь возможна на станциях Белозерский, Кратово, Виноградово, Бронницы, Конобеево, Фаустово, Загорново, Совхоз, Платформа 42-йкилометр (Есенинская), Радуга, Платформа 63-й километр, Золотово, Платформа 84-й километр (Трофимово).

После запуска валидаторов на этих станциях специалисты рассмотрят вопрос об их установке на других остановочных пунктах Казанского направления.

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