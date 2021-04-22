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Валидаторы заработали на 13 остановках Казанского направления МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Валидаторы заработали на 13 остановках Казанского направления МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Валидаторы заработали на 13 остановках Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Благодаря установке валидаторов пассажиры смогут приобретать билеты в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Электронная продажа билетов теперь возможна на станциях Белозерский, Кратово, Виноградово, Бронницы, Конобеево, Фаустово, Загорново, Совхоз, Платформа 42-йкилометр (Есенинская), Радуга, Платформа 63-й километр, Золотово, Платформа 84-й километр (Трофимово).

После запуска валидаторов на этих станциях специалисты рассмотрят вопрос об их установке на других остановочных пунктах Казанского направления.

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Казанское направление МЖДМосквавалидатор
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