Повар раскрыл секрет правильного мангала для шашлыка

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Средний чек на покупку товаров, необходимых для приготовления шашлыка в России, за год вырос на 25 процентов: в него входят не только мясо и угли, но и мангал с комплектующими. Повар, управляющий ресторана Тигран Лукасян в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как правильно выбрать мангал для шашлыка. Он напомнил, что правильный шашлык готовится на открытом воздухе на углях, поэтому лучше не отдавать предпочтение газовым мангалам.

— О газовых мангалах… Вкус не будет таким, как на углях, во время приготовления на углях, желательно на березовых, шашлык получает некий вкус дровяной копчености, это та «фишка» шашлыка, которая нужна. Мангал может быть металлическим либо из чугуна, либо из стали. У мангала должны быть толстые стенки, чтобы он долго держал жар, — раскрыл секрет мангала повар.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Правильный мангал для шашлыка

По его словам, оптимальная высота мангала — один метр, его глубина — от 15 до 20 сантиметров. 10 сантиметров выходят угли, нужно, чтобы мясо находилось от углей на высоте не менее 10–12 сантиметров. В среднем на один шампур — 300 граммов.

Диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что норма потребления шашлыка зависит от возраста и степени усвояемости мяса. Для кого-то это 200–300 граммов шашлыка, кто-то может съесть и 400 граммов.

— Нужно понимать, какое мясо. Индейка, кролик, рыба легче усваиваются, — пояснила диетолог.

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