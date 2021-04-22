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Суд рассмотрит жалобу Twitter на штраф за отказ удалить запрещенную информацию
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Суд рассмотрит жалобу Twitter на штраф за отказ удалить запрещенную информацию

Полина Долганова

В мире

Рассмотрение жалобы Twitter на решение судебного участка № 422 Таганского района столицы о штрафе в размере 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции состоится 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Напомним, в начале апреля суд оштрафовал социальную сеть на сумму в 8,9 миллиона рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к подросткам младше 18 лет. Такие же протоколы ведомство составило в отношении Google, Facebook и Telegram.

Решение суда будет принято позже, сообщает ТАСС.

Ранее РИА Новости сообщило, что Twitter обжаловал решение суда о штрафах за регулярные отказы удалить противоправную информацию.

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