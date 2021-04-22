Матвиенко заявила, что Россию не получится загнать в изоляцию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россию не получится загнать в изоляцию от остального мира. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Пытаются нас в изоляцию загнать, ничего не получится, никто это не позволит, — сказала сенатор на заседании совета верхней палаты парламента.

Также она отметила, что чем больше в Россию будет приезжать иностранных туристов, тем быстрее они увидят культуру россиян, что позволит снизить уровень русофобии в мире, которую, по словам Матвиенко, пытаются навязать, пишет РИА Новости.

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