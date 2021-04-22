Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Матвиенко заявила, что Россию не получится загнать в изоляцию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Матвиенко заявила, что Россию не получится загнать в изоляцию

Никита Абрамов

Внешняя политика

Россию не получится загнать в изоляцию от остального мира. Об этом в четверг, 22 апреля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Пытаются нас в изоляцию загнать, ничего не получится, никто это не позволит, — сказала сенатор на заседании совета верхней палаты парламента.

Также она отметила, что чем больше в Россию будет приезжать иностранных туристов, тем быстрее они увидят культуру россиян, что позволит снизить уровень русофобии в мире, которую, по словам Матвиенко, пытаются навязать, пишет РИА Новости.

Читайте также: Матвиенко заявила, что иностранные интернет-компании должны платить налоги в России

туризмрусофобияВалентина Матвиенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в