Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева пройдет в Москве

Фото: ITAR-TASS

Россия, Московская область, Красногорск, Международная улица, 20 Карта всех событий

В Москве 23 и 24 апреля состоится VI Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Об этом заявила председатель жюри конкурса, народная артистка СССР Тамара Синявская.

По ее словам, организаторы конкурса получили большое число заявок. Всего было отобрано 15 человек. В конкурсе примут участие исполнители из зарубежных стран. Свои вокальные данные продемонстрируют певцы из Белоруссии, Азербайджана, Украины, Монголии и других стран.

— Ребята ожидаются очень голосистые — и девочки, и мальчики, — цитирует Синявскую агентство городских новостей «Москва».

Первый этап конкурса состоится 23 апреля. На следующий день десять лучших участников попадут в финал, который пройдет в «Крокус Сити Холле». Обладателя первого места ждет «Золотая медаль» и денежный приз.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева проводится раз в два года. В нем принимают участие исполнители в возрасте от 20 до 35 лет, которые имеют специальное музыкальное образование, а также студенты музыкальных вузов и колледжей.

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