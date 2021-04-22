«Мечта и реальность»: Игорь Николаев рассказал о главном увлечении своей дочери

Фото: instagram/igor_nikolaev_music

Композитор Игорь Николаев опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. Он рассказал о главном увлечении своей дочери.

По словам Николаева, дочь Вероника очень любит лошадей. На кадрах видно, как девочка катается верхом на лошади. Еще на нескольких фотографиях ребенок сидит на игрушечных лошадях.

— Мечта и реальность, Вероника обожает лошадей и рада любому шансу на них покататься (как на живых, так и на игрушечных), — написал Игорь Николаев.

Поклонники отреагировали на публикацию композитора. Они восхитились фотографиями дочери.

«Славная у вас малышка!»; «Вероника просто чудо. Очень милая девочка...»; «Вероничка, так быстро выросла, в седле держится как взрослая, супер!», — написали подписчики в комментариях к посту.

Читайте также: «Самая неразлучная парочка»: Игорь Николаев показал друга пятилетней дочери