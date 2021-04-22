Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Актриса театра и кино Мирослава Карпович рассказала о жизни после смерти отца и о том, как ей удалось отразить свои переживания в работе.

По ее словам, все трудности случились в ее жизни вовремя. Все эмоциональные потрясения артистка смогла выразить на театральной сцене.

— И я смогла привнести в наш проект свой личный жизненный опыт. В спектакле есть непростая история дочери и отца, а у меня совсем недавно умер папа, и тут тоже есть свои пересечения, — поделилась Карпович в интервью Tele.ru.

Звезда «Папиных дочек» добавила, что у нее всегда были непростые отношения с папой. В какой-то момент они даже конкурировали между собой, однако позже их общение стало более спокойным.

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