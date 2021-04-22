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«Нравственное бешенство»: Михалков возмутился из-за новых правил «Оскара»
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

«Нравственное бешенство»: Михалков возмутился из-за новых правил «Оскара»

Никита Абрамов

Культура

Российский режиссер Никита Михалков назвал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.

Американская киноакадемия с 2024 года введет список критериев, которым должны будут соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм». Согласно новым стандартам, один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Кроме того, не менее 30 процентов второстепенных ролей должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью.

— Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть «Оскар» и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на «Оскар», надо соблюсти такие правила… Советская цензура — это просто дети, — возмутился Михалков.

Он также добавил, что не собирается соблюдать подобные условия для того, чтобы получить награду. По его мнению, происходящее является зеркальной дискриминацией и «бесовщиной». Режиссер отметил, что для него такое совершенно неприемлемо, пишет РИА Новости.

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Никита Михалковпремия Оскар«Кино»
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